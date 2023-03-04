Millet İttifakı'nda kritik toplantı sona erdi! Liderlerin açıklama yapması bekleniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından, son durumu görüşmek üzere bir araya gelen 5 liderin toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından genel başkanların açıklama yapması beklenirken, 5 siyasi partinin pazartesi günü saat 14.00'te toplantı yapacağı belirtildi.

6'lı Masa'da 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde uzlaşmaya varırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna karşı çıktı. Kılıçdaroğlu isminin zorla dayatıldığını söyleyen Meral Akşener, masadan kalktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "görev" çağrısında bulunan Akşener, iki belediye başkanından da umduğu yanıtı alamadı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Akşener'in restinin ardından Millet İttifakı'nın diğer 5 partisi pazartesi yapılacak olan olağan adayın açıklanacağı toplantı öncesi olağanüstü toplanma kararı aldı. Olağanüstü toplantı, saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkez binasında başladı.

5 GENEL BAŞKAN, SAADET PARTİSİ'NDE

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Karamollaoğlu, genel başkanları parti girişinde karşıladı.

PAZARTESİ KRİTİK GÜN

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sona erdi. 5 partinin genel başkanının açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Millet İttifakı'ndaki 5 siyasi partinin 6 Mart Pazartesi günü saat 14:00'te toplantı yapacağı belirtildi.