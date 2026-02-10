Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti üzerinden yapılan eleştiriler tartışılmaya devam ederken, bir doktorun hastanede şalvarla verdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, sembolik bir destek olarak öne çıktı.
- İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden eleştiriler yaptı.
- Bir doktor, şalvar giydiği fotoğrafını sosyal medyada 'Şalvarım şekil, ezerim çekil' notuyla paylaştı.
- Doktorun paylaşımı, Zeynep Güneş'e yönelik eleştirilere karşı bir dayanışma mesajı olarak yorumlandı.
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden yaptığı eleştirilerin yankıları sürerken, konuya bu kez sağlık camiasından dikkat çeken bir destek geldi.
"ŞALVARIM ŞEKİL, EZERİM ÇEKİL" PAYLAŞIMI
Hastanede görev yapan bir doktor, şalvar giydiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Şalvarım şekil, ezerim çekil" notuyla paylaştı. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI
Doktorun paylaşımı, Zeynep Güneş'e yönelik eleştirilere karşı bir dayanışma mesajı olarak yorumlanırken, çok sayıda kullanıcı paylaşımı destekleyici ifadelerle yorumladı.