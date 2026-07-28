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MHP Diyarbakır Yenişehir'de Şaban Feyüç ilçe başkanı seçildi

MHP Diyarbakır Yenişehir'de Şaban Feyüç ilçe başkanı seçildi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kongresi’nde Şaban Feyüç, MHP’nin Yenişehir İlçe Başkanı seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kongresi'nde Şaban Feyüç, MHP'nin Yenişehir İlçe Başkanı seçildi.

Yenişehir ilçesi Devlet Tiyatrosu Konferans Salonunda yapılan kongrede tek aday olarak gösterilen Şaban Feyüç, MHP Yenişehir İlçe Başkanı oldu. Seçimlerin ardından konuşan Başkan Feyüç, "Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli misafirler. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin değerlerine bağlı, devletimizin yanında, hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kongremizin partimize, Diyarbakır'ımıza, Yenişehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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