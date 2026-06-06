MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, yeni dönem hedefleri ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı'nın 12. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi. 423 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve vatandaşlar katıldı. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı da okundu. Mesajında Bahçeli, "İlçe kongremizin birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hayırlı ve kutlu gelişmelere vesile olmasını canı gönülden diliyorum. İlçe kongrelerimiz teşkilatımızın çalışma azmini pekiştiren süreçlerdir. Bu süreçte şuurlu varlığını Türk milletine adamış, ülküsüne bağlı dava arkadaşlarımızın görev üstlenmesi en büyük temennimdir" ifadelerine yer verdi.

Ankara'nın sembolik gücünün önemine değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Topçu, "Milli egemenliğimiz ve Anadolu merkezli devlet anlayışımız burada gerçekleşmiştir. Siyasal kararların merkezidir. Cumhurbaşkanlığı, Büyük Millet Meclisi ve bakanlıklar Ankara'dadır. Onun içindir ki Ankara başkent olmanın getirdiği üzerinde sorumluluğa sahip her şeyi de ilçeleriyle bir bütün olarak adım adım yerine getirmektedir. Demokrasi ve milli irade bağlantısına baktığımızda demokratik temsilin en iyi şekilde yapıldığı siyasal partilerin merkezlerinde bulunduğu ve aktif olarak bütün kararların burada alındığı bir merkezdir Ankara. Özellikle Cumhuriyet'in modern Türkiye'nin simgesi olarak Cumhuriyet'in ve modern Türkiye'nin simgesi olarak gerçekten çok önemli görevler üstlenmiştir ve üstlenmeye de devam edecektir. Yenimahalle'ye geldiğimizde evet Yenimahalle sizlerle gurur duyuyoruz. Ankara'nın gerçekten çok önemli 701 bin kişilik nüfusuyla siyasal kararlardan önemli adımlar atılan bir ilçesi olarak Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ni özellikle bu ilçeye hediye ederek burada kurarak taçlandırdığı Yenimahalle'yi taçlandırdığı ve özellikle bir takım imkanlarla Yenimahalle'nin kalkındırıldığı bir ilçesiniz. Bizim göz bebeğimizsiniz. Çok önemli katkılarınız olmakta hem siyasal hayata genelde ama özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda yaptığınız performanslar başımızın üstünde ve takdir edildiğini de ben burada sizlere bitirmek istiyorum. Daha iyi olabilir miyiz? Evet olabiliriz. Bunlar bu gibi kongreler, bu gibi toplantılar daha iyi olmanın da en önemli adımlarını oluşturacaktır" dedi.

"Toplumsal dayanışma ve bütünleşme Milliyetçi Hareket Partisi için en önemli ilkelerden bir tanesidir"

Türkiye'nin en köklü partisi olduklarını ifade eden Topçu, "Geçekten Türkiye'nin en önemli köklü bir partisiyiz. Partimizle gurur duyuyorum. Partimizin özellikle bu millete ve küresel vizyona yaptığı katkıları gerçekten takdire şayan olup çünkü biz biliyoruz ki bu millet en güzeline hak etmektedir. Biz gerekirse siyasal herhangi bir kazancımızı bir kenara iterek bu millet için elimizi değil sayın liderimizin ifade ettiği gibi bedenimizi taşın altına koyarak yolumuza devam ederiz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumsal milli kimlik ve toplumsal kültür bizim olmazsa olmazlarımız arasındadır. Temel işlere baktığımızda devletin bekasını temel alıyoruz. Toplumsal dayanışma ve bütünleşme Milliyetçi Hareket Partisi için en önemli ilkelerden bir tanesidir. Milli kültürümüz, bizi biz yapan değerler, harcımız aslında saygımız, sevgimiz, yardımlaşmamız değerlerimiz açısından olmazsa olmazlarımızdır" ifadelerinde bulundu.

Ardından kongre oylama süreciyle devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı