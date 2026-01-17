Haberler

Diyarbakır'da MHP'den 'Terörsüz Türkiye'ye destek toplantısı

Diyarbakır'da MHP Sur İlçe Başkanlığı, düzenlenen toplantıda 'Terörsüz Türkiye' hedefine tam destek vereceklerini vurguladı. Teşkilat mensupları ve üyelerin katıldığı toplantıda, mevcut çalışmalar değerlendirildi ve birlik vurgusu yapıldı.

Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi Sur İlçe Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye"ye tam destek verileceğini vurguladı.

Sur ilçesinde teşkilat mensupları ve parti üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sur'da yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi. Üyelerin görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, teşkilat içi birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli duruşun Sur'da da en iyi şekilde temsiline devam edileceği ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verileceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
