Diyarbakır'da MHP'den 'Terörsüz Türkiye'ye destek toplantısı

Diyarbakır'da Milliyetçi Hareket Partisi Sur İlçe Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye"ye tam destek verileceğini vurguladı.

Sur ilçesinde teşkilat mensupları ve parti üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Sur'da yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası istişare edildi. Üyelerin görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, teşkilat içi birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli duruşun Sur'da da en iyi şekilde temsiline devam edileceği ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verileceği vurgulandı. - DİYARBAKIR