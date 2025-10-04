MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Eğitim Yılı Başladı

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönem Eğitim ve Öğretim yılı gerçekleşen törenle başladı.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönem Eğitim ve Öğretim yılı, Genel Merkez'de gerçekleşen törenle başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı törende konuşan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Milliyetçi Hareket Partisi ve dayandığı temel olan Türk Milliyetçiliğinin geleceği dünyayı ve insanlığı tanımlaması, kucaklaması ve yorumlaması için milliyetçi aydınlara, yetişen gençlere sorumluluk ve görev düşmektedir. Hür birey, müreffeh toplum ve güçlü devletin inşasını, daha insani bir dünyanın gerçekleştirilmesini tasavvur etmekteyiz. Siyaseti, milletin huzur ve refahının teminine yönelik politikalar geliştirilmesinin yolu olarak görmekteyiz. Siyasetimizin ve siyasi hedeflerimizin uygulama alanı öncelikle Türkiye'dir. Bir yandan anlık gelişmelere ve olgulara takılmadan, küçük başarılara abartılı sevinçler gösterip geri plandaki devasa sorunları ihmal etmeden veya geçici başarısızlıklardan felaket senaryoları çıkartmadan, ülkemizin kronik hale gelmiş sorunlarını siyaset biliminin ışığı altında çözmek durumundayız" dedi.

Topcu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz mensupları olarak bugün, Siyaset ve Liderlik Okulu'muzun 22. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı'nı 3A - Akıl-Ahlak-Adalet temasıyla başlatıyoruz. Bu tema, yarım asrı aşan kutlu davamızın temel taşı Akıl-Ahlak ve Adalettir. Türk ve Türkiye Yüzyılı için de artık vazgeçilmez değerlerimiz olarak bize ışık tutacaktır."

"Devletimizin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır"

Öğrencilere seslenen Topcu, "Sizler, bu okulun çatısı altında, Türk milletinin bekası için çalışacak liderler olarak yetişeceksiniz. Unutmayın ki, liderlik, Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsında vücud bulan millete ve vatana hizmet aşkından doğar. Bizim siyaset anlayışımız, menfaat değil fedakarlık; kibir değil tevazu; ayrılık değil birlik üzerine kuruludur. Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte, devletimizin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır. Akıl, ahlak ve adalet düsturuyla oluşturduğumuz Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 22. Döneminin açılışını yaptığımız bu günde 2009'dan beri 740 öğrencimizi mezun ettiğimizi gururla söyleyebiliriz. 22. Döneme seçilen öğrencilerimizin bilgilerini aktarmak istersek, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu öğrencilerimizin olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

MHP'li Topcu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Türk milletinin umudu biziz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Liderimiz Devlet Bahçeli başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 22. Dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" - ANKARA