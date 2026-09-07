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MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez yeniden seçildi
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MHP Siirt İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Cengizhan Tükenmez, tek listeyle yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan Tükenmez, 'terörsüz Türkiye' hedefini desteklediklerini ve Siirt'in kalkınması için çalışacaklarını belirtti. Kongreye çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Cengizhan Tükenmez yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, bölgenin en büyük kazanımının huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesi olduğunu belirterek, terörün tamamen sona erdiği, kargaşa ve kaosun tarihe karıştığı "terörsüz Türkiye" hedefini desteklediklerini söyledi. Tükenmez, Siirt'in ekonomik, sosyal ve istihdam açısından hak ettiği seviyeye ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. Kongrede MHP MYK üyeleri Metin Keskin ve Bekir Kasap da konuşma yaptı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Cengizhan Tükenmez yeniden MHP Siirt İl Başkanı seçildi.

Kongreye MHP MYK Üyesi Bekir Kasap, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş ile siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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