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MHP, ‘Şambala’ Filminin Gösterimini Düzenledi

MHP, ‘Şambala’ Filminin Gösterimini Düzenledi
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Milliyetçi Hareket Partisi, 'Şambala' filminin gösterimi ve film söyleşisi etkinliği düzenleyerek, Cengiz Aytmatov'un 'Beyaz Gemi' eserinden uyarlanan yapımı tanıttı. Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulunca düzenlenen 'Şambala' filminin gösterimi ve 'Film Söyleşisi' etkinliği düzenledi.

Mhp Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "Şambala" filminin gösterimi ve "Film Söyleşi" programına düzenlendi. MHP Genel Merkezi'ndeki etkinliğe, MHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Program kapsamında, Cengiz Aytmatov'un 'Beyaz Gemi' adlı eserinden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan 'Şambala' filminin gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından, Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk'ün moderatörlüğünde, filmin yönetmeni Artıkpay Süyündükov Süyündükov ve Prof. Dr. Ali Yakıcı ile söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlik, söyleşi sonunda yönetmen Süyündükov'a plaket takdim edilmesiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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