MHP MYK Üyesi Pehlivan; "Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin teminatı Cumhuriyet'tir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehlivan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında "Ülkemizin, milletimizin ve devletimizin teminatı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyetimiz ebediyen var olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Burak Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim gününü iftihar ile kutladıklarını kaydeden Pehlivan, 100. yaşına giren Cumhuriyet'in bu yıl daha da anlamlı hale geldiğini belirtti. Tarih boyunca karşılaştığı her türlü zorluk ve sıkıntıyı birlik ve beraberlik anlayışı ve taviz vermediği bağımsızlık ve özgürlük duygusu ile aşan bu aziz milletin en önemli milli değerlerinden biri olan Cumhuriyet'in ilelebet yaşayacağına inandığını belirten Pehlivan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şeref ile kıyamete kadar ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli tezahürü olan Cumhuriyet'in ilanı Türk milletinin, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yapılan Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferidir. Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar var olacaktır. Cumhuriyet'imiz ülkemizin, milletimizin ve devletimizin birliğinin en büyük tezahürü, bu topraklardaki ilelebet varlığımızın teminatıdır" dedi.

Mesajında gençlere de seslenen Burak Pehlivan, "Cumhuriyetimizi coşku ile kutlamak kadar sahip çıkmak da önemlidir. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında bağımsızlık ve özgürlüğümüzün tezahürü olarak kurulan ve bugün 100 yaşına gelen Cumhuriyet'e sahip çıkmak için çok çalışıp muasır medeniyet seviyesine yakalamak gerekir. Bu da üretmek ve yeni buluşlara imza atmaktan geçer. Tüm dünyanın sahip olmak istediği bu aziz vatan topraklarında Cumhuriyetimizi sahip çıkmanın tek yolu milli ve manevi değerlere sahip çıkıp çok çalışmaktan geçer. Atatürk'ün 'Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar' sözünü hiçbir zaman unutmadan bir mesaj olarak algılayıp gelecek hayatınıza buna göre yön vermelisiniz" dedi.

Pehlivan mesajının devamında, "Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN