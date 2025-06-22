MHP MYK Üyesi Mustafa Ertekin: Devlet Bahçeli bu ülkenin sigortasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Ertekin, Haberler.com ekranlarında Gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtladı. İsrail'in Ortadoğu'daki hedefleri, anayasa değişikliği tartışmaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi duruşu üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Ertekin, Türkiye'nin kritik bir dönemeçten geçtiğini ifade etti.

AKDENİZ'DEKİ PROJELER SAVAŞIN MERKEZİ Mİ?

Mustafa Ertekin, İsrail'in Ortadoğu'daki hamlelerinin arkasında Akdeniz'deki enerji ve kanal projelerinin olduğunu öne sürdü.

"Akdeniz'de yeni bir kanal açma projeleri var, İsrail'in fütursuzca saldırmasının temel sebebi bundan kaynaklanıyor" diyen Ertekin, bölgenin jeopolitik olarak giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı.

"ÇAĞRILARIN GÜCÜ, LİDERİN VİZYONUYLA ÖLÇÜLÜR"

Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı çağrılara da değinen Ertekin, bu açıklamaların etkisinin liderin karizmasından ve güvenilirliğinden beslendiğini ifade etti.

"Çağrıyı Devlet Bahçeli'den başka bir lider yapsaydı bu kadar etkili olmazdı" sözleriyle, Bahçeli'nin siyasi ağırlığının altını çizdi.

"SİYASİ RİSKLERDEN KAÇMAYAN BİR LİDER"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin cesaretli çıkışlarına dikkat çeken Mustafa Ertekin, şunları dile getirdi:

"Devlet Bahçeli çağrıyı yaparken büyük bir siyasi risk aldı"

Bu yaklaşımın yalnızca bir siyasi strateji değil, aynı zamanda bir devlet adamlığı göstergesi olduğunu savundu.

"TERÖRLE MÜCADELEDE SİYASİ AŞAMA BAŞLADI"

Ertekin, terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin de önemli tespitlerde bulundu.

"Örgütün kepenk indirmesiyle güvenlik aşaması bitti, siyasi aşaması kaldı" diyerek, terör örgütlerinin saha hâkimiyetini kaybettiğini ve mücadelenin artık daha çok siyasi düzlemde sürdürüleceğini belirtti.

"DEVLET BAHÇELİ BU ÜLKENİN SİGORTASIDIR"

Programın en dikkat çeken cümlelerinden biri, Ertekin'in lideri Devlet Bahçeli için kullandığı ifadedeydi:

"Devlet Bahçeli bu ülkenin sigortasıdır"

Bu sözle, MHP'nin ve Bahçeli'nin Türkiye'deki siyasi dengeyi sağladığına olan inancını vurguladı.