MHP Milletvekili Erzurum'daki sel felaketini gündeme getirdi

TBMM'de gündem dışı söz alan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum'un ilçelerinde yaşanan sel afetini gündeme getirdi.

Prof. Dr. Aydın TBMM'de yaptığı konuşmada, "Doğal olmayan, ani ve şiddetli yağışlar maalesef küresel birtakım yansımalara neden olduğu gibi ülkemiz genelinde de bugünlerde gerçekten büyük felaketler neticesinde kayıplarımız oluyor.

Geçen hafta itibarıyla seçim bölgem kadim şehrim Erzurum'un da içinde olduğu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de benzer sel felaketlerine tanıklık ettik ve bugün hala yaraları sarılmaya devam edilmektedir. Özellikle, İspir, Oltu, Horasan, Tekman, Karayazı ve Yakutiye ilçelerimizdeki bu felaketlerden dolayı hem mal kayıplarımız var hem 1 canımızı kaybettik. Ben buradan bütün kayıpları yaşayan şehrimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. İnşallah, bir daha aynı şeyleri yaşamayız diye temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM