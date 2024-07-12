Üye Girişi
Haberler

MHP Milletvekili Erzurum'daki sel felaketini gündeme getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM'de yaptığı konuşmada Erzurum'un ilçelerinde yaşanan sel felaketini gündeme getirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM'de gündem dışı söz alan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum'un ilçelerinde yaşanan sel afetini gündeme getirdi.

Prof. Dr. Aydın TBMM'de yaptığı konuşmada, "Doğal olmayan, ani ve şiddetli yağışlar maalesef küresel birtakım yansımalara neden olduğu gibi ülkemiz genelinde de bugünlerde gerçekten büyük felaketler neticesinde kayıplarımız oluyor.

Geçen hafta itibarıyla seçim bölgem kadim şehrim Erzurum'un da içinde olduğu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de benzer sel felaketlerine tanıklık ettik ve bugün hala yaraları sarılmaya devam edilmektedir. Özellikle, İspir, Oltu, Horasan, Tekman, Karayazı ve Yakutiye ilçelerimizdeki bu felaketlerden dolayı hem mal kayıplarımız var hem 1 canımızı kaybettik. Ben buradan bütün kayıpları yaşayan şehrimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. İnşallah, bir daha aynı şeyleri yaşamayız diye temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Kamil Aydın Erzurum Aydın MHP Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title