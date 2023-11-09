MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, emniyet mensuplarının emeklilik yaş sınırının uzatılmasını istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Erbaş, emniyet mensuplarının emeklilik yaş sınırının uzatılması çağrısında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde konuşan Erbaş, İçişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Milletvekili Ahmet Erbaş, konuşmasında, "178 yıldır kurulu bir güç olan polisimizin bu cansiparane çalışmasının özellikle özlük hakları noktasında 3600'le bir kısmı halledilmeye çalışıldı. Ama 1949 yılında yürürlüğe giren 5454 sayılı Emekli Sandığı Yasası'nın bir an önce polislerle ilgili kısmının değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yaşam kalitemizin arttığı ve artık ortalama yaş ömrümüzün 77-78 olduğu bir dönemde 55 yaşında bir polis memurumuzun emekli edilmesi, 60 yaşında polis müdürlerimizin resen emekliliğe sevk edilmesi bize biraz tuhaf geliyor. Çünkü aynı konseptte bekçi kardeşlerimiz 60 yaşında emekli olurken polis memuru arkadaşlarımız 55 yaşında emekli oluyor. Bu yüzden hem polis memuru arkadaşlarımızın hem de rütbeli ve emniyet müdürü kardeşlerimizin emeklilik yaşıyla ilgili sınırlamalarının uzatılması noktasında bir çalışmanız var mı çok merak ediyorum. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Yasası'nda bir değişiklik yapacak mısınız? Bu konuda herhalde tek mağdur olan belediye başkanları. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Bunda da bizi aydınlatırsanız sevinirim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA