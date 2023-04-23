MHP Milletvekili adayı Depboylu'dan 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, "Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, "Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM'nin 103'üncü açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu yaptığı açıklamada; "Şan ve şerefle bir asrı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" duruşuyla milli egemenliğimizin yıkılmaz kalesi olmaya devam edecektir" dedi. Depboylu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dünün çocukları bugünü şekillendiriyor. Bugünün çocukları, evlatlarımız da yarını şekillendirecekler. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN