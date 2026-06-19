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MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş göreve başladı

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MHP Manisa İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından yeni il başkanı Nurullah Savaş, düzenlenen törenle görevi Cüneyt Tosuner'den devraldı. Törende konuşan MYK Üyesi Ali Uçak, devir teslimin teşkilat geleneği ve ülkücü iradenin yansıması olduğunu belirtti.

MHP Manisa İl Teşkilatı'nın feshedilmesinin ardından il başkanlığı görevine atanan Nurullah Savaş, düzenlenen törenle görevi Cüneyt Tosuner'den devraldı.

MHP Manisa İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Tosuner, görevi devralan Savaş'a ve yeni yönetimine başarı diledi.

Savaş da Tosuner'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle göreve atandığını söyledi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise devir teslimin yalnızca bir görev değişimi olmadığını, bunun teşkilat geleneği, dava ahlakı ve ülkücü iradenin yansıması olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tosuner, Savaş'a çiçek takdim etti, dualar edildi.

Törene AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
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