MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu - Haberler

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MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu

AA - Ayhan İşcen - Politika
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MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Darende ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Darende ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Fendoğlu, partisinin İl Başkanlığı tarafından Darende ilçesindeki bir salonda düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uzun süredir bu tür programları düzenlediklerini belirten Fendoğlu, "İradelerini başkalarına kiralayan 6+1'in Türk milletine vereceği bir şey yoktur. Bizim milletimiz partiden çok devletine sadıktır. Bu milletin iradesiyle kimse oynayamaz. Dolayısıyla onların vermiş olduğu balans ayarı da geçersizdir. Fonla anket yapanlar, her zaman sandıkta cevabın almıştır." dedi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiden eğitime pek çok alanda büyük işler başarıldığını söyledi.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" kapsamında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirtti.

AA / Ayhan İşcen - Politika

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