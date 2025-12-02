Haberler

MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet
MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin milli ve tarihi bir hedef olduğunu belirterek "Taviz ve tereddüt söz konusu değil. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak" dedi. Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı kritik çağrıyla başlattığı Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.

"AF VADEDEN YOK"

Türkgün gazetesine konuşan MHP lideri Bahçeli, KCK'lı terörist Bese Hozat'ın tehdit içeren açıklamalarına cevap verdi. "Af vadeden yok" diyen Bahçeli, "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diye konuştu.

"DARBE İDDİALARI FASA FİSODUR"

Terörsüz Türkiye'nin milli ve tarihi bir hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

title