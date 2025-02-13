Bahçeli'den Trump'ın Gazze planına sert tepki: İki devletli çözümden başka her yol uçurum

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP lideri, "Mazlumları toprağından koparmak, toprağı da üzerinde yaşayan hak sahiplerinden ayırmak bedeli ve vebali çok ağır bir suç ve skandaldır." dedi.

"DÜNYA İSTİKRARI BULAMAZ"

Bahçeli, "Böylesi bir gözü dönmüş aymazlığın bölgesel ve küresel volkan ağzının patlayışına çanak tutma riski hem çok fazla hem de sonuçları itibariyle dehşet atmosferini beslemesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri geçen yıl önerdiği Kudüs Paktı teklifini hatırlattı, "Gazze'nin Filistin'den kopartılması halinde ne bölge ülkeleri ne de dünyanın tamamı dirlik ve istikrar bulamayacaktır." uyarısında bulundu.

"İSLAM ÜLKELERİ ASLINA DÖNMELİDİR"

İki devletli çözümden başka bir yol olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Harici ve dahili hiçbir mihrak bunun hilafına tarihin, coğrafyanın ve egemenliğin açık gerçeklerini güce ve zora dayalı olsa bile çiğneyemeyecektir.

İslam ülkeleri aslına, kendine, köküne dönmelidir.

Ürdün Kralı'nın aciz ve boyun eğmiş haline bakıp da bu teslimiyetin hakim olduğuna dair hiç kimse, hiçbir ülke yanlış hesap yapmamalıdır.

Tövbe ve istiğfarla geçireceğimiz bu mübarek gecede Cenab-ı Allah'tan niyazım; Müslüman gönüllere daha çok hidayet nasip etmesi, tefrika, tezvirat ve fitne tehdidinden cümlemizi muhafaza etmesidir.

Günahlardan arına arına, dua ve ibadetlerin kudretine sığına sığına; akıl, fikir ve iman sıcaklığının lütfuyla aramızdaki soğuklukları gidermeli; haksızlığa ve emperyalist azgınlığa karşı kanımızla, canımızla duvar çekmeliyiz.

Bu duygularla aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'ın rahmetini, mağfiretini, ihsanını ve gufranını diliyorum.

Beraatımıza ve beraberliğimize vesile olması temennilerimle Berat Gecemiz mübarek olsun diyorum."

KUDÜS PAKTI NEDİR?

MHP lideri Bahçeli, geçen yıl 5 Ağustos günü yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir Kudüs Paktı kurulmasını teklif etmişti.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin vicdanının sesi, ileriyi gören gözüdür. Bu itibarla, bugün Gazze'yi yerle bir eden, Kudüs'te Mescid'i Aksa'yı her gün taciz eden, Batı Şeria'daki Filistinlilere huzur yüzü göstermeyen İsrail'in durdurulması hem Türk milletinin arzusu, hem de bölgenin ve dünyanın huzuru için asgari bir zarurettir." demişti.

Türkiye'nin, 1967 şartlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin derhal kurulmasının Orta Doğu'da kalıcı barış ve çözüm için tek seçenek olduğunu başından beri ileri sürdüğünü anımsatan Bahçeli, şunları söylemişti:

"Türkiye Filistin davasının samimi savunucusudur. İktidarıyla muhalefetiyle aziz Türk milleti bu mücadeleyi sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemizdeki huzur, refah ve istikrar ortamının devam ettirilmesinin bölgesel gelişmelerle yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin güvenlik halkasında yer aldığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin siyasi ve ekonomik bakımdan istikrara kavuşmasına milli güvenliğimiz açısından büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede, Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin katılımıyla oluşturulacak bir 'Kudüs Paktı'nın ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz."

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu söyleyen Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.