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MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı

MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de süren bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşmasının ardından alkışladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda başlayan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

BAHÇELİ VE MHP SIRALARI BAKIRHANI ALKIŞLADI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde söz alan alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrasında alkışladı. Öte yandan MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü.

MHP lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı

DEM PARTİLİLER İLE TOKALAŞMIŞTI

Meclis'in 28. dönem 3. yasama yılının açılış oturumunun kapanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salondan ayrılırken DEM Parti Eş Başkanlarının yanına gitmişti. Bahçeli, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

ÖCALAN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin, 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" çağrısı, Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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