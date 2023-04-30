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MHP lideri Bahçeli, Başkan Vergili ile görüştü

MHP lideri Bahçeli, Başkan Vergili ile görüştü

Politika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi için bulunduğu Karabük'te Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi için bulunduğu Karabük'te Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingi için Karabük'e geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bahçeli MHP'li belediye olan Karabük Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra makama geçti.

Burada teşkilat mensuplarının kendilerini tanıtmasının ardından Başkan Vergili, Bahçeli'ye Karabük'te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bahçeli, ziyaretin ardından miting alanına geçmek üzere belediyeden ayrıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs Karabük Politika Haberler

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