MHP'li Yurdakul'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türkiye'nin, üzerinde kumar oynanacak bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Egemenlik haklarımıza ve bağımsızlık onurumuza musallat olan her türlü düşmanca emel, Çanakkale'deki gibi hüsrana uğramaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

Yurdakul, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, şanlı tarihin en müstesna ve destansı sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Yurdakul, Çanakkale'de imanın çelik zırhlı düşmanları dize getirdiğini, Türk milletinin bağımsızlık iradesini kanıyla tarihe kazıdığını ve "Çanakkale Geçilmez" mührünün cihana vurulduğu zaferin bir nişanesi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Çanakkale, milli birlik ve kardeşliğin, cesaret ve mücadelenin, haysiyet ve hamiyetin şehadetle perçinlenmiş tarih anıtıdır" ifadelerini hatırlatan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bu zafer, yalnızca bir yarımadanın savunulması değil, aynı zamanda Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının en güçlü göstergesi olmuştur. Bugün bizlere düşen en mukaddes görev, ecdadımızın kanıyla yoğrulmuş bu kutlu vatanı, onların emanetine yakışır şekilde korumak ve lider ülke Türkiye hedefimize ulaştırmaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak temel gayemiz, Türk milletinin hayat ve varlık haklarını her coğrafyada ve her türlü tehdide karşı savunmaktır."

Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin izinde ilerlemekte olduğumuz stratejik amaçlarımızda vurguladığımız üzere 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na yönelik çağımızın en önemli tahkimat politikasıdır. Çanakkale'de sergilenen o muazzam diriliş ruhu, bugün de Terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edecek iradenin kaynağıdır. Bizim için bu hedef, muzaffer ve muteber irademizin kesin bir teminidir."

Yurdakul, Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Nisan 1915'te Conkbayırı'nda verdiği "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" tarihi emrinin, bugün milli savunma sanayisindeki altın çağla ve sarsılmaz milli şuurla yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir, egemenlik haklarımıza ve bağımsızlık onurumuza musallat olan her türlü düşmanca emel, Çanakkale'deki gibi hüsrana uğramaya mahkumdur. Çanakkale'den farklı olarak günümüzde Türk Donanması'nı, Türk hava savunmasını ve Türk kara gücünü çağın imkan ve kapasiteleri çerçevesinde geliştirmeye and içen bir kararlılıkla Türk milleti kendi coğrafyasında ve çıkarlarının bulunduğu coğrafyalarda gücünü geliştirmeye devam etmektedir."

Hatırlamak gerekir ki bugün dünya denizlerinde seyir eden MİLGEM gemimiz, liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin stratejik kararlılığının da bir göstergesidir. Liderimizin çıktığı yolda, Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de kararlı duruşuyla Türk gençleri savunma sistemlerinde tarih yazmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi, 'İstikbalimizin yol haritasını, istiklalimizin şeref hakkıyla çizeceğiz' ve en nihayetinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi, biz birlik oldukça hiçbir düşman bu milleti sindiremeyecektir."

Yurdakul, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, terörle mücadeleden Türk milletinin çıkarları doğrultusunda her coğrafyada vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.