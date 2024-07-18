MHP'li Özdemir, Bakan Kacır'a yapay zeka ile ilgili soru önergesi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a yapay zeka ile ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Dünyada ve Türkiye'de pek çok kurum tarafından kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler ve yapay zekanın verimlilik artışındaki etkisine dair tartışmaların dünya genelinde devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler ve yapay zekanın verimlilik artışındaki etkisine dair tartışmalar dünya genelinde devam etmektedir. Ülkemizde de pek çok kamu kurum ve kuruluşunda yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; Ülkemizde yapay zekanın kamu kuruluşlarında kullanımı hangi alanları kapsamaktadır? Yapay zeka, hangi kamu kuruluşlarında ve hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Yapay zekanın ülkemizde işletmelerde kullanımı hangi seviyededir? Türkiye'de kamu dışında kalan özel teşebbüslerin yüzde kaçında yapay zeka kullanılmaktadır?" - KAYSERİ