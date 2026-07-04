Haberler

MHP'li Küçük: Diyarbakırlı hemşehrilerimiz bu meseleye sahip çıkıyor

MHP'li Küçük: Diyarbakırlı hemşehrilerimiz bu meseleye sahip çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye projesinin devlet politikası haline geldiğini belirterek, Diyarbakırlıların bu meseleye sahip çıktığını söyledi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Terörsüz Türkiye projesinin devlet politikası haline geldiğini belirterek, "Allah Diyarbakırlı hemşehrilerimizden razı olsun. Gördük ki, meseleyi anladılar, özümsediler ve bu meseleye sahip çıkıyorlar" dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi surlara asılan Devlet Bahçeli posterleri önünde basın açıklaması yaptı. MHP Milletvekili Musa Küçük, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin görevlendirmesiyle Eğil İlçe Kongresi için Diyarbakır'da bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın gövdesini koyarak başlattığı Terörsüz Türkiye projesi, Cumhurbaşkanımızın sahiplenmesi ile ete kemiğe bürünmüş ve devlet politikası olmuştur. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımayanlar ve Devlet Bahçeli'yi bilmeyenler, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Devlet Bahçeli'nin bu siyasetin altında kalacağını, MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin yerle bir olacağını hesap edenleri, bugün itibariyle görüyoruz. Allah Diyarbakırlı hemşehrilerimizden razı olsun, bölge insanımızdan razı olsun. Bu meseleye sahip çıkmış, özümsemiş ve genel başkanımızın hiçbir hesap kitap yapmadan, hiçbir sandık hesabı yapmadan ülkesi için, milleti için ne kadar büyük bir sorumluluğu üstlendiğini görmüş oluyoruz. Bugün Diyarbakır'da bizi sevindiren olay, bölge insanımızın bu meseleye sahip çıkması ve bu siyaset arkasında durması. Biz Diyarbakırlısıyla, İzmirlisiyle, Gümüşhanelisiyle bu milletin şerefli mensuplarıyız. Hiçbir ayrım yapmadan, ayrıştırmadan, bu milletin birlikte dün nasıl büyük işler yaptıysa bugün de bunlara hazırlıklı olduğunu ve özellikle İsrail'in bu bölgede kardeş kanı akıtacak siyasetini yerle bir ederek, bölgesel güç olduğuna şahitlik ediyoruz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye içeride birliğini sağlamış, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye. Bundan dolayı da biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve liderimizin attığı adımların sonuna kadar arkasındayız. Siyasetinin arkasındayız. Allah Diyarbakırlı hemşerilerimizden razı olsun. Gördük ki, meseleyi anladılar, özümsediler ve bu meseleye sahip çıkıyorlar. İnşallah bundan sonra kazanan Diyarbakır olacak. Kazanan huzur olacak. Kazanan kardeşlik olacak, kazanan Türkiye olacak diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
İstanbul'da zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

Megakentte zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı