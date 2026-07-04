3 ay sonra düğünü olacaktı: Baba ve oğul gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de tıra arakadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden baba ile oğul gözyaşları içinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden gencin 3 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tolgay'ın (24) kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

3 ay sonra düğünü olacaktı

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler bugün ailelerine teslim edildi. Baba ve oğlunun cenazesi, Dilovası Orhangazi Camii'ne getirildi. Cenaze namazına ailenin yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul, gözyaşları içinde Dilovası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Emin Tolgay'ın 3 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı