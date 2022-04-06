MHP'li Kılavuz'dan Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesinin reddedilmesine tepki Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir parka "İyi Ki Varsın Eren- Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesi önergesinin Cumhur İttifakı üyelerine karşı muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eren Bülbül'ün adının Türk bayrağı dalgalandıkça daima iftiharla anılacağını, ebediyen kahramanca yaşatılacağını belirterek Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Huzurkent Mahallesi'ndeki bir parka "İyi Ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesinin CHP ve HDP meclis üyelerinin 18 ret oyuyla engellendiğini anlattı.

Eren Bülbül'ün isminin bir parka verilmesine karşı çıkmanın, en hafif tabiriyle "alçaklık" olduğunu ifade eden Kılavuz, "'500 şehit olsa 500'ünün de adını bir parka mı vereceksiniz?' diyerek kahraman şehitlerimize karşı alaycı tavırlar sergilemek, CHP ve HDP'nin bu ülkenin milli varlığına hazımsızlığını ortaya koyan çok açık ve net utanç vesikasıdır. Bu utanç vesikası CHP için ilk değildir." ifadelerini kullandı.

Türk düşmanı Makarios'un heykelini dikmekte beis görmeyenlerin Eren Bülbül'ün adını bir parka vermeye gelince "üç maymunu" oynadığını dile getiren Kılavuz, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' sloganlarıyla yola çıkanlar, Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyet yaşasın diye çocuk yaşında şehadete koşan Eren Bülbül'ün değil ihanetin adını kendilerine kalkan yapmışlardır. Ne hazindir ki CHP'nin bagajından bir kez daha PKK'nın siyasi uzantısı HDP çıkmış, CHP-HDP-PKK ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş, CHP'nin istikameti kaybolmuş, iradesi HDP'ye pelesenk olmuş, kirli ittifakları yeniden deşifre edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek Atatürkçülerin bu ihanete göz yummaması gerektiğini söyleyen Kılavuz, "Türk Milleti, CHP tarihine bir utanç vesikası olarak yazılan bu terör seviciliğini asla unutmayacak, vicdanlarımızı yaralayan bu alçakça kararın takipçisi olacak, koro halinde ve ağız birliği içinde güdülen ihanete göz yumulmayacaktır." dedi.

Kılavuz, Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü de kutladı.