MHP'li Karakaya: Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Terörsüz Türkiye, ülkemize yönelik küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanıdır. Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapı, nizamı aleme giden yoldur. Bu kutlu hedef uğrunda yolumuz açıktır" dedi.

MHP tarafından Terörsüz Türkiye süreci kapsamında başlatılan 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' kapsamında ATO Congresium'da Ankara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Programa; MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya, Yaşar Yıldırım ve Ahmet Selim Yurdakul ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

'KARDEŞLİĞİMİZ EZELDEN EBEDE SÜRECEKTİR'

Karakaya, terörsüz Türkiye'nin, küresel karanlık senaryoları bozacak bir irade beyanı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye ile bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesis edilecek; kardeşlik ve huzur bizimle yükselecektir. Doğu Akdeniz'de hakkaniyet ve güvenlik egemen kılınacak, Mavi Vatan şahlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası, sarsılmaz bir kararlılıkla muhafaza edilecektir. Balkanlar'da kardeşlik ve sükun tahkim edilecek; tarihi bağlarımız kararlılıkla güçlendirilecektir. Irak'ın toprak bütünlüğü korunacak, Suriye'nin bağımsızlığı ve üniter yapısı yaşatılacaktır. Filistin'in hürriyeti için duruşumuz nettir. Kudüs'ün şerefi ve Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığı devletimizin ve milletimizin teminatı olacaktır. Terörsüz Türkiye, Turan'a açılan kapı, nizamı aleme giden yoldur. Bu kutlu hedef uğrunda yolumuz açıktır, kararlılığımız sarsılmazdır. Milletimizin onuru ve devletimizin bekası için gereken her ne ise yapılacaktır. Terörsüz Türkiye, artık bir siyaset söylemi değil, milletin yüreğinde yaşayan ortak bir ülküdür. Terörsüz Türkiye, 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacak, devletimizin tekamül yolculuğunu taçlandıracak, Cumhuriyet tarihimizin en mühim dönemeçlerinden biri olacaktır. 'Terörsüz Türkiye'; şehitlerimizin aziz ruhudur, gazilerimizin duasıdır, doğmamış çocuklarımızın geleceğidir. Terör sona erdiğinde huzur doğacak, barış büyüyecek, kalkınmamız hızlanacak ve 'Türkiye Yüzyılı' cihana yayılacaktır. Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteği ile bu kutlu yol tamamlanacak, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' mutlaka inşa edilecektir. Asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz ezelden ebede sürecektir" dedi.

'KUTLU YOLDA ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'

Ahmet Selim Yurdakul da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin iki önemli konuya açıklık getirmek istediğini belirterek, "Birincisi; terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir yerinde terör örgütüyle pazarlık, teröre verilmiş bir taviz kesinlikle yoktur. Milletimizden gizlenen hiçbir şey yoktur. İkincisi ise Anayasa'nın ilk dört maddesi, 42 ve 66'ncı maddeleriyle ilgili hiçbir tartışma söz konusu bile değildir. Bizim meselemiz ayrılık değil, birliktir. Kavga değil, kucaklaşmadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak inanıyoruz ki Türküyle, Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, bu aziz millet, bir bütünün parçaları değil, bir kaderin ortaklarıdır. Yüzyıllardır omuz omuza verdiğimiz bu topraklarda, kimseye etnik kimliğiyle değil, insanlığıyla, vatan sevgisiyle, bayrak bağlılığıyla bakarız. İşte bu yüzden diyoruz ki toplumsal kucaklaşma sadece bir temenni değil, bu milletin geleceğe yürüyüş rotasıdır. Biz bin yıllık kardeşliğimizi siyaset üstü bir hakikat olarak görüyoruz. Bu kardeşliği yeniden diri tutmak, tazelemek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek zorundayız. Çünkü ortak paydamız Türkiye'dir. Çünkü bayrağımız birdir, vatanımız tektir, ülkümüz ise yüksektir. Bizi bölmek isteyenler, fitne tohumları ekenler bilsinler ki bu milletin mayasında kardeşlik vardır, bu milletin ufkunda birlikte yükselmek vardır. Biz bu kutlu yolda asla geri durmayacağız" diye konuştu.