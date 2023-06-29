Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın '(CHP'de) Kurultay çok adaylı mı geçecek' sorusunu yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, 'Şu anda net olarak aday olacağını açıklayan yok. Güreşte 'el ense çekmek' diye bir tabir var. Herkes bir görmek istiyor durumu tabloyu görmek istiyor. Bilemiyorum ben aday çıkar mı çıkmaz mı. Gözlemlediğim genel başkanın emeğini çabasını görüyor insanlar' dedi.

- MHP'li Karakaya'dan CHP'li Emre'ye kurultay sorusu: "Çok adaylı bir seçim mi olacak?"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın '(CHP'de) Kurultay çok adaylı mı geçecek' sorusunu yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "Şu anda net olarak aday olacağını açıklayan yok. Güreşte 'el ense çekmek' diye bir tabir var. Herkes bir görmek istiyor durumu tabloyu görmek istiyor. Bilemiyorum ben aday çıkar mı çıkmaz mı. Gözlemlediğim genel başkanın emeğini çabasını görüyor insanlar" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar devam ediyor. MHP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Mertcan Ağaç ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe; Demokratik Sol Parti, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetlerini ağırladı.

CHP'nin MHP ziyaretinde gündem konusu göçmenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve CHP'de düzenlenecek kurultay oldu.

Ziyaret sırasında konuşan Prof. Dr. Karakaya, göçmenlerin dönüşüyle ilgili, "O konuda ciddi çalışmalar var. Karşımızda devlet yok, vekalet savaşlarının en yoğun icra edildiği yerlerden birisi. Türkiye'nin uzun zamandır gayreti orada bir güvenliği sağlayarak insancıl yollarla bu dönüşü sağlamak. Şu ana kadar 500 bin civarında bölgeye giriş sağlandı. Kısa süre içerisinde de oradaki hazırlıklar itibarıyla bakıldığında 1 milyona yakın dönüşe yönelik hazırlıklar da tamamlanmak üzere" dedi.

CHP'deki kurultay sürecine değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, "Bizim parti kültürümüz böyle parti içi yarışlarda vardır. Çekişmeli geçer. Dışarıdan acaba bir karışıklık mı var gibi de yansır. Tarihimize baktığınızda da hep vardır" diye konuştu.

Karakaya'nın 'kurultay çok adaylı mı geçecek' sorusuna yanıt veren Emre, "Şu anda net olarak aday olacağını açıklayan yok. Güreşte 'el ense çekmek' diye bir tabir var. Herkes bir görmek istiyor durumu tabloyu görmek istiyor. Bilemiyorum ben aday çıkar mı çıkmaz mı. Gözlemlediğim genel başkanın emeğini çabasını görüyor insanlar. Takdir ediyorlar. Süreç daha önümüzde var. Bu süreçte de açık ve net davranıyoruz. Aday olmak isteyen olabilir" ifadelerini kullandı.