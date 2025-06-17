MHP'li İsmail Özdemir'den Kene Isırması Vakalarına İlişkin Soru Önergesi

MHP'li İsmail Özdemir'den Kene Isırması Vakalarına İlişkin Soru Önergesi
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kene ısırması vakaları ile ilgili Sağlık ve Tarım Bakanlıklarına soru önergesi verdiklerini açıkladı. Son dönemlerde artan vakalar karşısında acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kene ısırması vakaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergesi verdiklerini söyledi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri'de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber Sağlık Bakanlığı'na soru önergeleri verdik. Acil önlemlerin alınarak hemşerilerimizin yerel ve merkezi politikalarla korunması büyük önem taşıyor. MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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