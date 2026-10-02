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MHP'li Ersoy, İncesu'da tarım arazileri ve meralara güvenli ulaşımı TBMM'ye taşıdı

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MHP'li Ersoy, İncesu'da tarım arazileri ve meralara güvenli ulaşımı TBMM'ye taşıdı
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İncesu'da tarım arazileri ve meralara güvenli ulaşım sorununu TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle verilen önergede alt geçit ve ilave trafik güvenliği tedbirleri isteniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; İncesu ilçesinde tarım arazileri ve meralara güvenli ulaşım konusunu TBMM'ye taşıdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy; "İncesu Üçkuyu Mahallemizde, Kayseri-Nevşehir İpek Yolu'nun tarım arazileri ve meralara ulaşımı zorlaştırması nedeniyle yaşanan sorunu gazi meclisimizin gündemine taşıdık. Mahalle sakinlerimizin tarım arazilerine ve meralara güvenli ulaşımının sağlanması; araç, yaya ve hayvan geçişine uygun bir alt geçit yapılması, alt geçit yapılana kadar bölgede ilave trafik güvenliği tedbirleri alınması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin talebinin ve sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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