MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Mersin'de 33. Türkmen Şöleni'nde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece bir güvenlik meselesi değil aynı zamanda toplumsal huzur, milli birlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir." dedi.

Durmaz, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen 33. Türkmen Şöleni'nde yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikleri milli hafızanın diri tutulduğu önemli buluşmalar olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Türkmen şölenlerinde, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığını dile getiren Durmaz, "Bugün sadece geleneksel bir şöleni yaşamıyoruz. Tarihimizin sesine kulak veriyor, kültürümüzün mayasını yaşatıyor, birlik ve kardeşlik ruhumuzu daha da kuvvetlendiriyoruz." diye konuştu.

Durmaz, küresel gelişmelerin, milletlerin huzur ve güvenliğini doğrudan etkileyebildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar, ekonomik krizler, göç hareketleri ve sosyal kırılmaların giderek derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde en büyük gücümüz, millet olarak birlik içinde olmamız, birbirimize sahip çıkmamız ve aynı bayrağın altında, aynı kaderin mensupları olduğumuzu hiç unutmamamızdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her şart altında savunduğumuz, dile getirdiğimiz anlayışta tam olarak budur çünkü biliyoruz ki ayrışan toplumlar zayıflar, kenetlenen milletler ise her türlü badireyi aşmayı başarır."

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Durmaz, "Terörsüz Türkiye vizyonu, sadece bir güvenlik meselesi değil aynı zamanda toplumsal huzur, milli birlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi hedefidir. Türkiye artık uzun yıllar maddi manevi enerjimizi tüketen terörü bu topraklardan defetmeli, bütün enerjisini kalkınmaya, üretime, gençliğe, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye ayırmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli savunma sanayi hayati önemdedir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği hamlelerle dünyada dikkatle takip edilen ülke konumuna ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir dönem en basit savunma ihtiyaçlarında dahi dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, akıllı mühimmatlarını, milli piyade tüfeklerini, hava savunma sistemlerini ve yerli teknolojilerini üreten güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değildir. Bu dönüşüm, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği kolaylıklarla ivme kazanan, Cumhur İttifakı'nın gücüyle hayat bulan tam bağımsızlık iradesinin tezahürüdür çünkü biliyoruz ki savunma sanayinde bağımsız olmayan bir devletin, siyasi bağımsızlığını koruması mümkün değildir. Yerli ve milli savunma sanayi, Türkiye'nin geleceği, güvenliği ve bölgesel gücü açısından hayati önemdedir. Türkiye'nin güvenliğini önceleyen, milli meselelerde ortak hareket eden Cumhur İttifakı, yerli ve milli üretimin artırılmasına, savunma alanındaki atılımların kararlılıkla sürdürülmesine güçlü katkılar sunmuştur, bundan sonra da sunmaya devam edecektir."

Erdemli Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğinde organize edilen şölende, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu, şarkıcılar Azerin ve Sefo konser verdi.

Şölene, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA