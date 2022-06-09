MHP'li Bulut, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının iadesine ilişkin tekliflerini değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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MHP'li Bulut, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının iadesine ilişkin tekliflerini değerlendirdi Açıklaması

AA - Seval Ocak Adıyaman - Politika
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MHP'li Bulut, Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının iadesine ilişkin tekliflerini değerlendirdi Açıklaması

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, verdikleri kanun teklifiyle Giresunlu Topal Osman Ağa'nın Türk milletinin vicdanlarındaki yeri ile hukuk dünyasındaki yerinin birbiriyle örtüşür hale geleceğini söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, verdikleri kanun teklifiyle Giresunlu Topal Osman Ağa'nın Türk milletinin vicdanlarındaki yeri ile hukuk dünyasındaki yerinin birbiriyle örtüşür hale geleceğini söyledi.

Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve kendisinin imza sahibi olduğu, "Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin" kanun teklifiyle ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Teklifle Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesinin ve TBMM'nin 2 Nisan 1923 tarihli 370 sayılı kararının ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirten Bulut, "Teklifimizin yasalaşmasıyla Topal Osman Ağa'nın Türk milletinin vicdanlarındaki yeri ile hukuk dünyasındaki yeri birbiriyle örtüşür hale gelecektir. MHP ve muhterem Genel Başkanı, Türk milletinin ve özel olarak Milli Mücadele'nin bütün evlatlarını birbirinden ayırmaksızın bir bütün olarak görmekte ve hak ettikleri değeri bir bütün olarak hepsine vakfetmektedir." diye konuştu.

"CHP'ye de tarihini hatırlatmak üzere verilen bir kanun teklifi"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise bir gazetecinin, "Teklif neden şimdi Meclis Başkanlığına sunuldu?" sorusu üzerine, Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Osman Kavala hakkındaki söylemleri nedeniyle CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsattı. Kaşıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız, 'Eğer Osman'ın hakkını aramak istiyorsanız bu, kuruluş ve kurtuluş değerleriyle örtüşmeyen, Türkiye düşmanı olan Kavala değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınında bulunan, onun muhafızı unvanını alan Topal Osman Ağa'nın hakkını hukukunu arayın.' dedi. Konuşmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ne Kılıçdaroğlu'ndan ne sabah akşam gerekli gereksiz her konuya yorum yapan parti sözcülerinden, grup başkanvekillerinden, Topal Osman Ağa ile ilgili tek bir kelime duymadık. Bunu duymamakla birlikte bir aylık süreç içerisinde CHP, kuruluş ve kurtuluş değerleriyle örtüşmeyen isimlerin savunuculuğuna -üzülerek söylüyorum- devam etti. Aynı zamanda CHP'ye de tarihini, kimliğini hatırlatmak üzere verilen bir kanun teklifidir."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Topal Osman Ağa Milletvekili Politika Haberler

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