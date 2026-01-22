Haberler

MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüleri nedeniyle görevden alındığını açıkladı. Yalçın, CHP'ye de çağrıda bulunarak "Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?" dedi.

Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yaratırken; MHP'den yaptırım geldi.

GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüleri nedeniyle görevden alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır.

MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir" dedi.

CHP'YE ÇAĞRI

Yalçın açıklamasında ayrıca CHP'ye de çağrıda bulunarak "MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"BENİM KUMARLA İŞİM OLMAZ" DEMİŞTİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından kendisine itibar suikastı yapıldığını söyleyen Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program için gittiği otelde çekildiğini belirterek, "Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz" demişti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

adamın özel hayatından kime ne

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Ekonomik bunalımı beka meselesi olarak görüp müdahale etmeye çalışıyor sayın vekilimiz. Kazandıklarını depremzedelere ve emeklilere verecek..:))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

medya gündeme getirince delikanlılık yapmak kolay:)) Sinan Ateş'i unutmadık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

