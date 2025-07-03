MHP'li Baki Ersoy'dan Ağır Tonajlı Araçlar için Darbe Tamponu Önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 24 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle ağır tonajlı araçlara darbe tamponu zorunluluğu getirilmesini önerdiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Milletvekili Ersoy, yaptığı açıklamada, bu teklifin temel amacının trafik güvenliğini artırmak ve benzer kazaların yaşanmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı. Kayseri'de yaşanan son trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Ersoy, olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"24.04.2025 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifi ile, ağır tonajlı araçlara darbe tamponu zorunluluğu getirilmesini teklif etmiştik. Amacımız; trafik güvenliğini artırmak, benzer kazaların ve can kayıplarının önüne geçmekti. Bir hayat daha kaybolmadan bu düzenlemenin hayata geçirilmesi hepimizin sorumluluğu. Kayseri'mizde yaşanan son kaza ve bir hemşerimizin hayatını kaybetmesi maalesef bizleri bir kez daha derinden üzdü. Bu elim kazada hayatını kaybeden hemşerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."

Baki Ersoy, söz konusu düzenlemenin bir an önce gündeme alınması ve yürürlüğe konulması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu ve trafik güvenliğini sağlayacak her türlü önlemin siyasi görüş farkı gözetmeksizin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geç kalınmadan adım atmalıyız" mesajını yineledi. - KAYSERİ