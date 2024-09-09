MHP Disiplin Kurulu Başkanı Alperen'den İzmir'in Kurtuluşu Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP), Disiplin Kurulu Başkanı Bahadır Alperen, 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alperen X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şerefli geçmişi boyunca, mukaddes vatan topraklarını, canından çok seven aziz milletimizin en önemli muvaffakiyetlerinden biridir 9 Eylül. Yolunda çok büyük bedellerin ödendiği, en acımasız muharebelerin yaşandığı bu vatan topraklarını yurt haline getirenlerin son sözüdür. Türk'ün Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Zaferi'nin devamında TBMM Ordularına ilettiği beyannamede, "Herkesin akıl kuvvetini, yiğitlik ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden kullanmaya devam etmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri!" talimatı ile hezimete uğrayan düşman ordularını izleyen Şanlı Ordumuz, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmiş, düşmanı denize dökerken, kararlılığın ve azmin sembolü olan,Türk'ün tarihine altın harflerle yazılan destanını da tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu mukaddes gün, milletimizin toprağına, egemenlik ve hürriyetine olan bağlılığını bir kez daha kalplerimizde hissetmemize vesile olmuş, İzmir'in direnişiyle tüm cihana, istiklal ve istikbal uğruna yapabileceklerimiz gösterilmiş, şanlı ordumuz ile kutlu milletimizin el ele verdiği destansı zafer unutulmaz kılınmıştır" dedi.

Alperen mesajının devamında, "Bu duygu ve düşüncelerle, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir sevinç ve gurur duyarak kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını, bu topraklar için canını seve seve veren şanlı şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer verdi. - ANKARA