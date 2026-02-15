MHP'li Akçay: 'CHP cinnet geçiriyor'

MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bir dizi program kapsamında Soma'yı ziyaret etti. Soma İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Akçay, CHP'ye eleştirilerde bulundu. "İhbarcısının, tanığının, sanığının hepsinin de CHP mensubu olduğu gerçeğini dikkate alırsak, bunlar adeta birbirlerine düşmüş bir bunalım içindedir" diyen Akçay, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın Meclisteki yemin töreninde yaşanan tartışmalara işaret etti. Akçay, "CHP'nin bu bunalımının bir cinnete dönüştüğünü gördük. CHP tam anlamıyla bir cinnet geçirme halindedir. Ne yaptığını bilmez, tutarsız davranışlar sergilemektedir. O çirkin görüntülere yol açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sorumlusu da başta Sayın Özgür Özel ve CHP'nin grup başkanvekilleridir" ifadelerini kullandı.

"CHP kaos ve kutuplaşmadan besleniyor"

CHP'nin kaos ve kutuplaşmadan beslendiğini savunan Akçay, Türkiye'nin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti. CHP'nin çözüm üretmek yerine toplumu kutuplaştırdığını söyleyen Akçay, "Yalan, çarpıtma, demagoji, kışkırtma, kara propaganda, sokak eylemleri ve algı operasyonlarıyla toplumu geriyorlar. Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyorlar. Türkiye'nin milli meselelerinde CHP'yi her zaman karşı safta görürsünüz" dedi.

Akçay, CHP'nin dış politika ve terörle mücadeledeki tutumunu da eleştirerek, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar, Libya ile yapılan anlaşmalar, mavi vatan ve Karabağ sürecinde CHP'nin karşı durduğunu iddia etti. Mecliste yaşanan tartışmalara da değinen Akçay, "Kendileri buna 'eylem' diyorlar ancak bunun doğru olmadığını düşünen CHP'li milletvekilleri de sıralarında oturarak sessiz tepkilerini göstermiştir. Bazen susarak da tepki gösterilir. Meydana gelen hadisede Milliyetçi Hareket Partisi olarak yer almadık. Bu olaylar çirkindir ve başrol Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir" ifadelerini kullandı.

Akçay, "Cumhurbaşkanı atayacağı bakanları sizden icazet alarak mı atayacak? Anayasa ve İçtüzüğün verdiği hakka hangi yetkiyle mani olmaya çalışıyorsunuz? Kendine gel ey CHP. Kendini rehabilite et, kendini tedavi et. Bu bir cinnet halidir, bir akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisisiniz ama sorumluluk duymuyorsunuz" dedi. - MANİSA