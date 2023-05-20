MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı binlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Hayatını kaybeden MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı binlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı Cuma Namazına müteakip tarihi Hoşkadem Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Başkan Nihat Atlı'nın cenaze törenine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK parti ve MHP milletvekilleri, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, AK Parti önceki dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda partili partisiz Kozanlı vatandaş katıldı.

MHP Kozan İlçe Başkanı Merhum Nihat Atlı'nın cenaze törenine MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı çok sayıda çelenk gönderdi.

Başkan Atlı'nın cenazesi tarihi Hoşkadem Camii'nde binlerce vatandaşın katılım ile kılınan cenaze namazının ardından Kozan Aile Mezarlığında toprağa verildi. Atlı Ailesi ve MHP Kozan İlçe Teşkilatı cenaze sonrası taziye dileklerini kabul etti.