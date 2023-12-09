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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Partiden İstifa Etti

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti. Sancaklı istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Sancaklı, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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