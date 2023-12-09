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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın istifası istendi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini açıkladı. Sancaklı ise söylemediği sözler üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, MHP ve Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını vurguladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini açıkladı.

Mhp'li Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Mhp'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

'ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİM'

Mhp Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da söylemediği sözler üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün birtakım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim. Dün olduğu gibi bugün de bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde olduğumu, Mhp'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı'nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin ifade ettikleri gibi Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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