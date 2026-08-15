MHP Kırıkkale Kongresi: İsmailoğulları Başkan Seçildi

MHP Kırıkkale Merkez İlçe 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığına MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef seçildi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, burada yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emniyet sibobu olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığı günden itibaren MHP'ye olağanüstü saldırı olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Ciddi bir saldırı altındayız. Bu saldırıyı yapanların kimler olduğunu iyi bilmekteyiz. 'Terörsüz Türkiye' süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan siyasi partilerin yüzde 95'inin ittifak etmesiyle olmuştur. Bu işin mimarı liderimiz Devlet Bahçeli'dir. 22 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, artık Türkiye'nin terörden bıktığını, yorulduğu ve terörün geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, ilk söylemi, hareketi Genel Başkanımız ve MHP yapmıştır."

Milletvekili Sedef de Genel Başkan Devlet Bahçeli ve MHP milletvekillerinin, salonda bulunan ülkücülerle aynı düşüncede olduklarını belirtti.

Tek adayla girilen seçimde MHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığına Melike Boran İsmailoğulları seçildi.

Kaynak: AA