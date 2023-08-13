MHP Kayseri İl Teşkilatı'nda ilçe olağan genel kurulları başlıyor

MHP'nin Kayseri İl Teşkilatı'nda ilçe olağan genel kurulları tarihleri belirlendi. Yahyalı, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza, İncesu, Yeşilhisar, Hacılar, Sarıoğlan, Talas, Melikgazi, Develi, Akkışla, Bünyan, Sarız ve Kocasinan ilçelerinde genel kurullar düzenlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nda ilçe olağan genel kurulları başlıyor.

MHP Yahyalı, Felahiye İlçe Olağan Genel Kurulu 24 Ağustos'ta; Özvatan, Pınarbaşı, Tomarza ve İncesu, Yeşilhisar, Hacılar İlçe Başkanlıkları Olağan Genel Kurulu 25 Ağustos'ta; Sarıoğlan, Talas, Melikgazi, Develi, Akkışla, Bünyan İlçe Olağan Genel Kurulu 26 Ağustos'ta, Sarız ve Kocasinan İlçe Olağan Genel Kurulu ise 27 Ağustos'ta yapılacak. - KAYSERİ