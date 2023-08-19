MHP Karaisalı İlçe Başkanlığına Mehmet Emre Dönmez seçildi

MHP Karaisalı Olağan İlçe Kongresi'nde tek aday olan Mehmet Emre Dönmez, ilçe başkanlığına seçildi. Dönmez, görevi Ahmet Sezai Yılmaz'dan devraldı ve partililere teşekkür etti. Kongreye MHP Adana milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, Karaisalı Belediye Başkanı ve İl Başkanı da katıldı.