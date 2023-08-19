MHP Karaisalı İlçe Başkanlığına Mehmet Emre Dönmez seçildi
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MHP Karaisalı Olağan İlçe Kongresi'nde tek aday olan Mehmet Emre Dönmez, ilçe başkanlığına seçildi. Dönmez, görevi Ahmet Sezai Yılmaz'dan devraldı ve partililere teşekkür etti. Kongreye MHP Adana milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, Karaisalı Belediye Başkanı ve İl Başkanı da katıldı.
MHP Karaisalı İlçe Başkanlığına Mehmet Emre Dönmez seçildi.
MHP Karaisalı Olağan İlçe Kongresi, belediyenin düğün salonunda yapıldı.
Tek aday olduğu kongrede ilçe başkanlığına seçilen Dönmez, görevi Ahmet Sezai Yılmaz'dan devraldı.
Dönmez, partililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kongreye, MHP Adana milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy ve Muharrem Varlı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile İl Başkanı Yusuf Kanlı da katıldı.