Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti

Türkiye seçimlere doğru giderken Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'de sürpriz bir istifa geldi. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Gür'ün milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.

2023 seçimlerine sayılı günler kala siyaset arenasında çeşitli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Mhp'de sürpriz bir istifa geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2018 yılından bu yana MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, görevini bıraktı. Gür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞI KONUŞULUYOR

İstifa nedeni merak konusu olurken, MHP kulislerinde dolaşan iddialara göre Gür'ün siyasi kariyerinde yeni bir atılım yapacağı söyleniyor. Gür'ün 2023 seçimlerinde yine MHP'den milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.

BİROL GÜR KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı ve Rideva Kurucu Mütevelli Heyet üyesiBirol Gür 1971 yılındaGüneysu'da doğdu. İlkokulu Güneysu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gür, lisans öğrenimine psikoloji üzerinde devam etmektedir. Uzun yıllar Ülkü Ocakları'nda değişik görevlerde bulunduktan sonra 2006/2009 MHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında görev aldığı MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda, 2018 tarihinden bu yana İl Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli bir kız çocuğu babası olan Gür, gıda sektöründe ticaretle iştigal etmektedir. Güneysu Derneği üyeliği yanında ve Ridef Vakfı kurucu üyeliği ve Rideva Kurucu Mütevelli Heyet üyesidir.