MHP İskilip İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Yapıldı

MHP İskilip İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi, tek liste halinde gerçekleştirildi ve Mehmet Aktaş başkan seçildi. Kongreye MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve diğer parti üyeleri katıldı.