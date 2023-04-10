MHP İl Başkanı Yılmaz; '14 Mayıs'ta teröre terör diyemeyenler kaybedecek'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 28. Dönem Denizli Milletvekili Adaylarını kamuoyuna tanıtan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "14 Mayıs'ta teröre terör diyemeyenler kaybedecek, milleti için için gece gündüz mücadele eden Cumhur İttifakı kazanacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 28. Dönem Denizli Milletvekili Adaylarını kamuoyuna tanıtan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, " 14 Mayıs'ta teröre terör diyemeyenler kaybedecek, milleti için için gece gündüz mücadele eden Cumhur İttifakı kazanacaktır" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalarına devam eden MHP Denizli İl Başkanlığı, milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapan 23 isim arasından seçilen 7 adayı kamuoyuna tanıttı. MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına aday adaylarının yanı sıra ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, toplantıda aday listesinde yer alan Ferudun Ünal, Yusuf Garip, Ebru Leman Kalkan, Emre Erdoğan, Mehmet Altıntaş, Raşit Özdemir ve Hüseyin Yüklet'i tek tek partililer ve kamuoyuna tanıttı.

Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, şehit polislere rahmet, gazilere de şifa diledi. Mareşal Fevzi Çakmak'ı da ölüm yıldönümünde rahmetle anan Yılmaz, " Milliyetçi Hareket Partisi'nin köklerini oluşturan, İstiklal Harbinin kahramanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı rahmetle yad ediyorum. 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday adaylığı başvurusu yaparak partimize güç veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve kutluyorum. Aday adaylığı süreci içerisinde liyakatle, samimiyetle ve kararlılıkla tüm ilçelerimizde siyasal faaliyet yürüttük. İlçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızı, partimize sağladıkları sinerji için teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle Denizli Milletvekili Aday listemiz belirlendi" dedi.

"14 Mayıs MHP'nin ve Cumhur'un zafer günüdür"

"14 Mayıs seçimleri sadece bir seçim değildir" diyen İl Başkanı Yılmaz, "Statükocu anlayışın, vesayet odakların, emperyalist güçlerin ve şer odakların Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerindeki şekillendirmeye çalıştığı tüm projelerin yok olacağı seçim mahiyetindedir. İHA'nın, SİHA'nın, Kızıl Elmanın, Mavi Vatanın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının perçinleneceği gündür. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak devletiyle milletiyle, milli hassasiyetlerle hep birlikte gayret ettiğimiz ve bu kanaatleri ortaya koyacağımız bir seçimdir. MHP'nin politikaları asla popülizm içermez. Diğer taraftan kamuoyu milli ve manevi değerlerle, seccadeye bakış açılarıyla, terörist cenazesine karanfil bırakanlar ile bırakmayanları, 780 bin metrekarelik vatan topraklarında tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet olgusuyla siyaset yapanları ayırt edecektir. 14 Mayıs'ta teröre terör diyemeyenler kaybedecek, milleti için gece gündüz mücadele eden Cumhur İttifakı kazanacaktır. 14 Mayıs, MHP'nin ve Cumhur İttifakımızın zafer günüdür. Recep Tayip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığı günüdür. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Adaylarımıza ise başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ