MHP İl Başkanı'nın istifasının arkasında 'insan kaçakçılığı' mı var?

Mhp Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklamış, Akarfırat açıklamasında "Bizim hakkımız varsa binlerce kez helal olsun. Bu yolda istemeyerek de olsa kırdığımız üzdüğümüz tüm dostlardan özrü bir borç biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akfırat'ın istifasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında Akarfırat'ın kızına ait tekne ile insan kaçakçılığı yapıldığı için istifa ettiğini öne sürdü. Akarfırat ile telefonda görüştüğünü söyleyen Saymaz, "Kendisini aradım. Aslında kendisinden istifa etmesi istendi. İstifa etmesinin nedeni sağlık gerekçesi değil. Kendisi de bana doğruladı. İstifa etmesinin nedeni kızına ait tekne ile insan kaçaklığı yapıldığı iddiası. Oğuz Akafırat'ın kızı Yasemin'e ait tekneye ait görüntüler var. Akarfırat bu görüntüleri bana gönderdi. Geçen ekim ayında Marmaris'te Akarfırat'ın kızına ait teknede, 3 kişi Barış Kaya, karısı Gizem ve kızkardeşi, Turunç sahilinden yola çıkıyorlar. Oradan birini alıyorlar. Yunan karasularına giriyorlar. Yunan sağlık güvenlik kuvvetleri bu tekneyi çekiyorlar. İçinden iki kadını alıyorlar. Barış Kaya beni bırakın diyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Tekneyi Rodos adasına çekiyorlar. Kadınların geri geldiği iddia ediliyor. Bunu başka kaynaklar bana aktardı" ifadelerini kullandı.

"TEKNEMİZ ÇALINDI"

Saymaz ayrıca Akarfırat'ın "Oğuz Akarfırat'a sorduğumda o diyorki, tekne kızımın doğru tanımadığımız bir aile tarafından çalındı. GPS cihazı takılıydı. Tekne Yunan sahilinde alabora oluyor diyor. Başkan bunun bizimle alakası yok diyor. Bu nedenle istifa ettim' diyor" sözlerini sarf ettiğini aktardı.