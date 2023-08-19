MHP Havza İlçe Başkanlığına İbrahim Yüksel Atandı

MHP Genel Merkezi tarafından feshedilen MHP Havza İlçe Başkanlığına kurucu başkan olarak İbrahim Yüksel atandı.

Ferhat Gültekin başkanlığındaki MHP Havza İlçe Yönetim Kurulunun feshedilmesinin ardından kısa bir süre kapalı kalan MHP Havza İlçe Teşkilatı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın imzası ile 28. Dönem MHP Samsun Milletvekili adayı olan İbrahim Yüksel, kurucu ilçe başkanı olarak atandı. MHP İlçe Başkanlığı görevini devralan Yüksel, parti genel merkezinin almış olduğu karar doğrultusunda göreve başladığını ifade ederek, "Yönetim olarak yerel seçimler öncesi birleştirici bir politika izleyeceğiz. Partimize bizden önce hizmet etmiş büyüklerimiz, ilçe başkanlarımız ile teşkilat mensuplarımızı bir araya getirmek ve güçlü bir teşkilat yapısına sahip olmak önceliğimiz olacak. Genel merkezimin belirleyeceği yerel seçim stratejisine uygun olarak saha çalışmalarımızı ivedilikle organize edip çalışmalarımıza başlayacağız. Bizden önce partimize hizmet etmiş tüm ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Onların vermiş olduğu emekler bizlerin nazarında unutulmayacaktır. Birleştirici bir yapı içerisinde istişare kültürünü geliştirerek davamıza hizmet etme çabası içerisinde olacağız" dedi.

MHP Havza İlçe Kurucu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Erdinç Ertan, Aslan Pekşen, Ertuğrul Gazi Gedik, Hüsamettin Sezgin, Emre Aysan, Onur Can Yıldız, Zeki Keleş, Ömür Kürşad Yüksel, Mecit Cendek, Hadi Korkmazlı, Abdurrahman Teber, Ersin Şener, Harun Aygül, Şenel Memiş, Tahir Uysal, Aslan Öner, Cihat Şimşek, Muammer Düzgün, İslam Çalışkan, Esat Keleş, Süleyman Altun, Muammer Topçu, Mustafa Tunçay, Ahmet Ayyıldız, Atakan Özkurt, Yılmaz Yüksel, Aziz Tamer Yılmaz, Bekir Cengiz, Sedef Altınkaynak, Emine Kübra Pepeç, Tuğçe Gülbahar, Eray Dağdelen ve Fatma Kul." - SAMSUN