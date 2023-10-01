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MHP Gümüşhane ve Erzurum İl Başkanları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, MHP Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, Gümüşhane/Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ve Gümüşhane/Arzular Kabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, 'Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum.' Dedi.