Üye Girişi
Haberler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oy kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mhp Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Manisa'daki Cemal Ergün Ortaokulu'na eşi Naciye Akçay ile gelen Erkan Akçay, 1150 numaralı sandıkta oy verdi.

Akçay'a, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer eşlik etti.

Erkan Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimleri olduğunu belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Akçay, vatandaşların sandığa gitme oranının yüksek olduğunu gördüğünü kaydetti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Erkan Akçay Manisa MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Niğde Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Niğde'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title