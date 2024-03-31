MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oy kullandı

Mhp Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Manisa'daki Cemal Ergün Ortaokulu'na eşi Naciye Akçay ile gelen Erkan Akçay, 1150 numaralı sandıkta oy verdi.

Akçay'a, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve partililer eşlik etti.

Erkan Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimleri olduğunu belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Akçay, vatandaşların sandığa gitme oranının yüksek olduğunu gördüğünü kaydetti.