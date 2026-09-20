MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da partisinin il kongresinde konuştu:

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Artık hiç kimse Türkiye'yi eski kalıplara mahkum edemez. Böyle bir dönemde Türkiye'nin güçlü olması tercih değil mecburiyettir. İçeride sağlam durmak, dışarıda güçlü kararlılık göstermek doğrudan doğruya beka meselesidir." dedi.

Akçay, Manisa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Manisa İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, MHP'nin Türkiye'nin direnci, milli aklın kalesi olduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" hedefini bozmaya çalışan odaklar bulunduğunu anlatan Akçay, bu sürecin taviz veya teslimiyet olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin, tarihin en kritik eşiklerinden geçtiğini belirten Akçay, şöyle konuştu:

"Bunların derdi demokrasi değildir, hukuk değildir, millet iradesi hiç değildir. Bunların asıl rahatsızlığı, MHP'nin dimdik ayakta durması, liderimiz Devlet Bahçeli'nin tarihi inisiyatif alması ve Türkiye'nin ayağındaki terör prangasının sökülmesidir. Bunlar, MHP nerede duruyorsa, ne yapıyorsa MHP'nin karşısında konuşlanan, ipleri İngiltere'nin, Pensilvanya'nın ve emperyalizmin elinde olan edilgen, Türk ve Türkiye düşmanlarına uşaklık yapan parti görünümlü sinsi hücrelerdir."

Akçay, Türkiye'de yaşanan her gelişmenin içeride güçlü, dışarıda kararlı ve belirleyici olmasını zorunlu kıldığını aktararak, "Bölgemizde taşlar yerinden oynuyor. Küresel güçler, enerji hatlarından ticaret yollarına, savunma dengelerinden sınır güvenliğine kadar her alanda yeni hesaplar yapıyor. Artık hiç kimse Türkiye'yi eski kalıplara mahkum edemez. Böyle bir dönemde Türkiye'nin güçlü olması tercih değil mecburiyettir. İçeride sağlam durmak, dışarıda güçlü kararlılık göstermek doğrudan doğruya beka meselesidir." ifadelerini kullandı.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş da tek hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Savaş yeniden il başkanı seçildi.

Programa, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ve partililer katıldı.

Kaynak: AA