MHP Genel Sekreteri Büyüktaman, Kılıçdaroğlu mitingi sonrası hakim ve savcıları göreve davet etti

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu mitinginde atılan sloganlara tepki

BURSA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaklaşan 14 Mayıs seçimi için çalışmalarını hızlandırdı. Ziyaret programları çerçevesinde Bursa'da Niğdeliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükataman, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği mitingi eleştirdi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman ziyaret ettiği Bursa Niğdeliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da gerçekleştirdiği mitingde atılan sloganlara tepki gösteren Büyükataman, "Bu ülkenin hakimi, savcısı sorumluluklarını biliyorsa bununla alakalı mutlaka bir soruşturma başlatmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Büyükataman konuşmasında, "Dün Kılıçdaroğlu'nun 2 mitingine şahit olduk. Van'da ve Ağrı'da 2 mitingi vardı. Bu miting alanına girişinde sarf edilen sözleri kabullenmemiz, hazmetmemiz, görmezden gelmemiz asla mümkün değildir. Kendi yorumumu katmamak için aynen atılan sloganları dikkatlerinize sunmak istiyorum. İlk slogan, 'Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan'. Bir diğeri de 'Demirtaş'a özgürlük'. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletiyse, bu ülkenin hakimi, savcısı sorumluluklarını biliyorsa bununla alakalı mutlaka bir soruşturma başlatmaları gerekiyor" dedi.

"PKK terör örgütü ile mücadele bitirilme noktasına geldi"

Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı'nın bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede sona gelindiğini belirten Büyükataman, "Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri ne yazık ki etnik temelli terörle mücadele etmek oldu. 40 yılı geride bıraktık, her birimizin veya yakınımızın evinden biri bu mücadelede şehit oldu. Asker, polis, çocuk demeden binlerce vatan evladının katline sebebiyet veren bir mücadeledir bu. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu mücadelede çok kararlı bir irade ortaya koyarak yıllardır bu mücadelenin nihayetlendirilmesi için çaba sarf ediyor. Devletimiz güçlüdür, bu millet büyüktür, PKK terör örgütü ile mücadele bitirilme noktasına geldi. Yeni dönemde ülke yönetim sorumluğunda bize de bir emanet tebliğ edilirse Cumhur İttifakı olarak gündemimizin başında bu bölücü terör belasının artık Türkiye'nin gündeminden düşürülmesi konusunda kararlı ve kısa sürede nihayetlendirilecek bir mücadele söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

Programın devamında Bursaspor Özlüce Tesisleri'ni ziyaret eden Büyükataman, Bursaspor yönetimi ve oyuncularla bir araya geldi. Bursaspor'un hak ettiğini noktaya gelmesi için destek sözü verirken antrenör Özer Hurmacı'ya başarılar diledi.

Seçime sayılı günler kala vatandaş buluşmalarına hız veren Büyükataman programının devamında Bursa Gümüşhaneliler Derneği'ni ziyaret etti. Daha sonra Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Büyükataman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP'nin başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın nitelikli çoğunluğa ulaşmasına vurgu yaparak vatandaşlardan destek sözü aldı.