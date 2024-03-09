Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Mustafa Kemal Paşa'nın emaneti bugün hangi ellerde? İbretle hep beraber takip ediyor ve şahit oluyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisinden bugün ne yazık ki hiçbir iz kalmadı." dedi.

Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci'nin Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 31 Mart'ta vatandaşların desteğiyle adaylarının bayrağı teslim alacağını söyledi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine işaret eden Büyükataman, "Hem de çok daha önemli. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Etrafımızda kurulmak istenen tuzakları, Türkiye hasımlarının her dönem yürüttüğü çabaları birlikte takip ediyoruz. Olağanüstü gayretlere ve Türkiye üzerinde hiç bitmeyen asırlık hesaplara rağmen Allah'a şükürler olsun bu necip millet her dönem örneğini en son 14 ve 28 Mayıs'ta da ortaya koyduğu gibi oyunları hep boşa çıkardı." diye konuştu.

Milletin feraseti ve sağduyusuyla Türkiye'nin huzuruna, birliğine, dirliğine, bin yıllık kardeşlik hukukuna yönelik kurulmak istenen tuzakları bertaraf ettiğini vurgulayan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de yürekten inanıyorum ki yakalamış olduğu bu istikrarın muhafazası ve yine kurulmak istenen bu tuzakların bertaraf edilmesi konusunda kendisine yakışanı yine bu necip millet gerçekleştirecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın emaneti bugün hangi ellerde? İbretle hep beraber takip ediyor ve şahit oluyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisinden bugün ne yazık ki hiçbir iz kalmadı. Ne kadar Türkiye hasmı çevre varsa, Türkiye'ye düşman hangi odaklar mevcutsa, Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terör örgütünün her dönem farklı isimlerle hayata geçirdiği ve parlamentoda ne yazık ki temsil imkanı bulan siyasi organizasyonlarla artık bugün ilişkilerini hiç gizleme ihtiyacı duymayan sözde Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisine değil Mustafakemalpaşa'da, değil Bursa'nın diğer ilçelerinde, Türkiye'nin hiçbir yerinde şans vermemek mecburiyetindeyiz. Aziz milletimizin bu dönem çok daha dikkatli ve bu konuda uyanık olacağına yürekten inanıyorum."

Seçimlere 3 hafta kaldığını anımsatan Büyükataman, "İnşallah hep birlikte önümüzdeki 3 hafta iyi değerlendirildiğinde, kafasında birtakım şüpheler olan vatandaşlarımıza ulaşıldığında gereğinin yapılması gerekecek bir süre. El ele, gönül gönüle bu 3 haftayı birlikte en iyi şekilde değerlendireceğiz. Cenabıhakk'ın izni, sizlerin gayretiyle hem Mustafakemalpaşa'da hem başta Büyükşehir olmak üzere 17 ilçemizin tamamında birliğin gücüyle Cumhur İttifakı'nın bayraklarını Bursa'da dalgalandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerini anlatan Ahmet Beygirci de Mustafakemalpaşa için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sahada gezdiklerinde vatandaşlardan son derece olumlu görüşler aldıklarını aktaran Beygirci, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı hiçbir şekilde hız kesmeden Cumhur İttifakı'nın çatısı altında son derece etkili şekilde devam ediyoruz. Çok şükür hain darbe girişimi 15 Temmuz sürecinden sonra Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanı'mız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin ülkemizdeki beka sorununu dile getirerek kurmuş oldukları kutlu ve dualı davanın Mustafakemalpaşa'da temsilcileri olmaktan onur ve gurur duyuyorum."

Belediye meclisi üyesi adaylarının tanıtılması ve fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve partililer katıldı.